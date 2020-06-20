Главу пензенского реготделения СР выдвинули кандидатом в губернаторы региона

ПЕНЗА, 20 июня. /ТАСС/. Глава регионального отделения партии "Справедливая Россия", доцент Пензенского госуниверситета Анна Очкина выдвинута в качестве кандидата на участие в выборах губернатора Пензенской области. Решение было принято на конференции реготделения партии в субботу, сообщила Очкина ТАСС.

"Я была избрана единогласно председателем регионального отделения "Справедливой России" по Пензенской области. И также единогласно я была выдвинута кандидатом на выборы губернатора Пензенской области", - сказала она.

Очкина родилась в 1967 году. Окончила экономический факультет МГУ им. Ломоносова в 1989 году, кандидат философских наук, заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского госуниверситета. В феврале 2020 года президиум Центрального совета "Справедливой России" рекомендовал кандидатуру Очкиной на пост председателя совета регионального отделения партии.

Выборы губернатора Пензенской области пройдут 13 сентября. В этот же день состоятся довыборы депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу. Депутатский мандат стал вакантным после перехода депутата Леонида Левина, представлявшего "Справедливую Россию", на работу в аппарат правительства РФ.

Действующим губернатором Пензенской области является Иван Белозерцев. 25 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Белозерцева временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. 13 сентября 2015 года Белозерцев одержал победу на выборах, набрав 86,04% голосов избирателей, 21 сентября того же года он официально вступил в должность губернатора Пензенской области.