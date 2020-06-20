Песков заявил, что пандемия коронавируса привела к антагонизации некоторых стран

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не способствовала мировому единению, а привела к антагонизации некоторых стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале .

"Пандемия никоим образом, к сожалению, необъяснимым образом не способствовала мировому единению. Напротив, она привела, действительно, к антагонизации некоторых стран", - сказал он.

Песков отметил, что позиция России насчет международного сотрудничества во время пандемии, которую президент Владимир Путин высказывает с самого начала распространения вируса в Китае, остается неизменной. "Путин с самого начала отстаивает необходимость взаимодействия на международном уровне и считает, что это абсолютно неотъемлемая часть процесса восстановления [после пандемии]", - пояснил он.

Представитель Кремля напомнил, что Россия с момента начала пандемии неоднократно предлагала помощь Китаю и другим зарубежным партнерам в борьбе с коронавирусом, а затем помощь приходила уже в Россию из КНР.

"Путин в последние два месяца работал в режиме очень высокой насыщенности телефонной дипломатии, и все его зарубежные собеседники говорили с ним о взаимодействии в области борьбы с коронавирусом, все говорили о необходимости единения усилий в плане антикризисных мер", - добавил Песков.