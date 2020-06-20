Главы МИД России и Турции обсудили координацию шагов по урегулированию в Ливии

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили в субботу по телефону необходимость скоординированных шагов двух стран в целях урегулирования в Ливии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы проведен обмен мнениями о состоянии и перспективах развития обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на необходимость скорейшего установления режима прекращения огня между противоборствующими сторонами в Ливии и налаживания межливийского диалога в соответствии с положениями резолюции 2510 СБ ООН и решениями Берлинской международной конференции 19 января сего года, - указали в дипведомстве. - Отмечена важность скоординированных шагов России и Турции в целях политического урегулирования ливийского кризиса".

Министры также обсудили развитие двустороннего сотрудничества по всему комплексу вопросов, связанных с противодействием распространению коронавируса. "Условлено продолжить тесные контакты по всему комплексу международной и двусторонней повестки дня", - резюмировали на Смоленской площади.

13 июня в МИД РФ сообщили, что министры иностранных дел и обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу отправятся 14 июня в Турцию для проведения межведомственных консультаций по региональной проблематике. 14 июня в российском внешнеполитическом ведомстве указали, что дата встречи будет согласована дополнительно. Одной из главных тем контактов министров в Турции должна была стать ситуация в Ливии и пути выхода из сложившейся там ситуации.