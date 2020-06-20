Песков: Россия "никогда не устанет" думать о русскоговорящих за рубежом

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия "никогда не устанет" думать о благополучии русскоговорящих, находящихся за рубежом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

Он отметил, что игнорировать существование Донецкой и Луганской народных республик невозможно. "Невозможно говорить, что мы не будем с ними общаться. Россия никогда не устанет думать о русских, русскоговорящих, никогда не устанет. Об этом неоднократно и президент [Владимир] Путин говорил", - сказал Песков.

"Решать какие-то вопросы без учета интересов жителей самопровозглашенных республик невозможно. Как только все это осознают, наверное, появится возможность для качественного продвижения вперед", - заключил представитель Кремля.