Первый секретарь краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова пойдет на выборы главы Прикамья

ПЕРМЬ, 20 июня. /ТАСС/. Региональное отделение партии КПРФ поддержало выдвижение в качестве кандидата на выборы губернатора Пермского края первого секретаря Пермского краевого комитета партии Ксению Айтакову. Об этом в субботу она сообщила ТАСС.

"Сегодня состоялась конференция пермского краевого отделения КПРФ, меня выдвинули [в качестве кандидата]. Из 66 присутствующих делегатов, 59 - за, один - испорченный бюллетень, шесть - против", - сказала она.

6 февраля президент РФ Владимир Путин назначил экс-начальника управления контроля ТЭК в Федеральной антимонопольной службе России Дмитрия Махонина врио главы Пермского края, на посту руководителя края он сменил Максима Решетникова, перешедшего в январе с поста губернатора края на должность министра экономического развития России. Пост врио Махонин будет занимать до вступления в должность нового избранного руководителя Пермского края. Избирательная кампания по выборам губернатора началась 16 июня, процесс выдвижения продлится до 5 июля.

Ранее желание участвовать в выборах, которые пройдут 13 сентября, изъявили врио главы региона Дмитрий Махонин в качестве самовыдвиженца, бывший директор предприятия по производству товаров бытовой химии "Хенкель-Пемос" и заместитель председателя реготделения "Патриотов России" Евгений Козлов, а также гендиректор компании-застройщика "Сатурн-Р" Александр Репин, он представит интересы "Справедливой России". Как сообщали ТАСС в избиркоме края, все они уже подали соответствующие документы в комиссию. В субботу также состоялась конференция ЛДПР, где выдвинули на выборы руководителя фракции партии в краевом заксобрании Олега Постникова.

Прием документов на следующий этап - регистрацию кандидатов - пройдет до 29 июля, они должны заручиться поддержкой не менее 6% депутатов муниципальных округов, а самовыдвиженцы еще должны собрать подписи избирателей - 1% от общего числа, это примерно 20 тыс. жителей региона.