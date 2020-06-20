Антонов: России нужно удесятерить меры по разъяснению истории для борьбы с ее искажением

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. России необходимо "удесятерить" усилия по аргументированному разъяснению истории Второй мировой войны для своих зарубежных партнеров, чтобы бороться с неверными оценками исторических событий. Об этом заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Надо удесятерить наши усилия по спокойному, аргументированному разъяснению того, что произошло в годы войны. На конкретных примерах, фильмах, статьях, дискуссиях донести до наших партнеров самую главную мысль - гитлеровцы пришли убивать нас, и мы защищаясь, отстояли независимость своей родины, освободили большую часть Европы", - сказал он.

Как отметил дипломат, России необходимо продолжать взаимоуважительный диалог со своими партнерами, "отвергая лживые посылы и цементируют историческую память о героях".