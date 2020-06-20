Антонов заявил, что контакты России и США не прерывались из-за пандемии

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не помешала Москве и Вашингтону поддерживать контакты по ключевым вопросам двусторонних отношений. Об этом заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Контакты между президентами никогда не прерывались, несмотря на пандемию. Наши лидеры продолжают обсуждать насущные вопросы международной безопасности и двусторонних отношений по телефону. Отмечу, что беседы носят деловой, дружелюбный, прагматический, конструктивный характер. Они сконцентрированы на ключевых вопросах",- сказал он.

По словам посла, такая оценка справедлива и в отношении контактов на уровне глав внешнеполитических ведомств.

"Военные сюжеты обсуждаются по телефону между начальником генерального штаба ВС РФ генералом армии Василием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Важно, что координацию по работе в военной сфере осуществляют лично министры обороны. Хочется надеяться, что придет время, когда мы увидим за столом переговоров министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова и американского госсекретаря Майкла Помпео, [министров обороны РФ и США] Сергея Кужугетович Шойгу и Марка Эспера", - заключил Антонов.

О взаимопомощи

Сотрудничество России и США в борьбе с пандемией коронавируса может помочь двусторонним отношениям выбраться из кризиса, заявил Антонов.

"Поскольку наша помощь была предоставлена на безвозмездной основе, твердо убежден, что сотрудничество между нашими врачами и учеными, укрепление потенциала здравоохранения двух государств имеет большое значение и перспективу, - сказал он. - Будем надеяться, что это, возможно, станет тем золотым звеном, которое вытянет всю цепь российско-американских отношений из кризиса".

Посол напомнил, что вначале Россия оказала помощь США, позднее американская сторона направила в РФ 200 аппаратов ИВЛ. "Мы высоко оцениваем конструктивный жест американского народа и президента, рассчитываем, что такое же восприятие и нашей помощи было в США", - добавил Антонов.