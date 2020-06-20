Антонов призвал Вашингтон решить сохраняющиеся визовые проблемы с Москвой

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Проблема выдачи американских виз российским дипломатам по-прежнему не решена. Об этом заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Ситуация в этом отношении сложная. Достаточно вспомнить возмутительную ситуацию с делегацией российского министра, который приезжал в прошлом году на неделю высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. У нас остаются серьезнейшие проблемы. Мы выступаем за нормализацию взаимодействия на визовом треке", - сказал он.

Посол отметил, что из-за задержки или отказа выдачи срочных виз для командировок в Вашингтон не могут приехать строительные бригады для того, чтобы провести ремонтные работы в комплексе зданий посольства РФ в Вашингтоне. "Здесь, честно говоря, нет никаких объяснений", - подчеркнул Антонов.