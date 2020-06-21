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Путин: защита национальных интересов включает поиск взаимоприемлемых решений с партнерами

По словам президента, далеко не все страны имеют такую привилегию - бороться за свои интересы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Защита национальных интересов России предполагает поиск взаимоприемлемых решений с партнерами. Об этом сообщил президент Владимир Путин в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", фрагмент которого показал в воскресенье телеканал "Россия-1".

"Вы знаете, был период, когда Россия, как это ни грустно сказать, не смела заявить о своих национальных интересах. То, что мы это начали делать в начале 2000-х годов, я уверен, здесь нет ничего необычного, запредельного и не отвечающего мировой практике. Просто далеко не все страны, не все государства имеют такую привилегию - бороться за свои интересы. Между эгоизмом и защитой собственных национальных интересов огромное расстояние. Потому что эгоизм - это сосредоточение только на себе, а защита национальных интересов в том числе предполагает поиск взаимоприемлемых решений с нашими партнерами", - констатировал российский лидер.

Полностью интервью главы государства будет показано в 22:00 мск 21 июня на телеканале "Россия-1" в фильме Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин".

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