Путин сравнил сегодняшнюю Россию с тем, что было 20 лет назад

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия кардинально изменилась за последние 20 лет. В интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" глава государства сравнил нынешнее положение дел с тем, что было два десятилетия назад.

"20 лет назад - мы все об этом хорошо знаем, просто предпочитаем об этом не говорить, и правильно - страна стояла у очень опасной черты возможного коллапса, развала, экономика была в тяжелом состоянии, безработица была ужасная, большая, 40% граждан жили за чертой бедности", - напомнил Путин. Он также констатировал, что "инфляция в 1990-е - начале 2000-х годов измерялась десятками, а то и сотнями процентов, резервы составляли $9,5-12 млрд, а долг - $124-145 млрд". "Было очень тяжело, и людям было очень тяжело", - подчеркнул президент.

По его мнению, и сейчас людям непросто, но "такой ситуации, когда даже военным не платили, не выплачивали денежное довольствие и пенсии задерживали, зарплату не платили годами - сейчас тоже бывают сбои, - но ничего подобного в таких масштабах, конечно, нет".

"Все-таки у нас не просто изменилась ситуация. Страна практически стала другой", - убежден глава государства. "Мы восстановили нашу военную составляющую, Россия заняла достойное место в международных делах", - указал Путин.