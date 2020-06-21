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Голосование по поправкам в конституцию

В высокогорье Северной Осетии прошло голосование по поправкам к конституции

Жители труднодоступной местности региона проголосовали на 16 избирательных участках

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июня. /ТАСС/. Жители высокогорных сел Северной Осетии в воскресенье первыми в республике проголосовали по поправкам к Конституции РФ, сообщили ТАСС в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) региона.

"Голосование проходило в труднодоступных местностях Северной Осетии. В трех районах республики - Ирафском, Алагирском и Пригородном - в 08:00 мск свои двери распахнули 16 избирательных участков. Работу они завершили в 20:00 мск. Данные по явке пока обрабатываются, но активность можно было заметить с утра - люди приходили голосовать целыми семьями за несколько километров", - сказал собеседник агентства.

На избирательных участках звучала музыка, везде были установлены флаги Северной Осетии и России. В частности, голосование проходило и в самом высокогорном селе республики Камунта на высоте 1 934 м над уровнем моря. Всего там официально зарегистрировано 120 человек. Ранним утром свой выбор уже сделали 14 человек.

К жителям горных сел, заранее изъявившим желание проголосовать на дому, сотрудники избиркома в сопровождении общественных наблюдателей также выезжали на дом. При выезде и во время самой процедуры голосования были соблюдены все требования и рекомендации Роспотребнадзора, связанные с недопущением распространения коронавируса.

Всего в Северной Осетии будет задействовано 338 постоянных участков, 25 временных. На 66 участках будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В случае хорошей погоды 1 июля избирательные участки будут организованы под открытым небом. На каждом участке будут проводить дезинфекцию. Всех голосующих обеспечат средствами индивидуальной защиты. У граждан будет возможность выбрать удобную для себя форму голосования.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к конституции РФ. По предложению председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, процедура голосования начнется за шесть дней до этой даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.

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