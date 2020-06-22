Россия и США на встрече в Вене возобновят диалог по стратегической стабильности

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на встрече в Вене в понедельник попробуют возобновить замерший почти на полгода диалог по стратегической стабильности на фоне крушения системы договоренностей в этой сфере.

Предыдущий раунд контактов представителей двух стран по вопросам контроля над вооружениями состоялся 16 января также в Вене. Тогда США представлял исполняющий обязанности заместителя госсекретаря Кристофер Форд. К прорыву переговоры не привели - как отмечал по их итогам Рябков, американцы не дали ответа на вопрос, будут ли они продлевать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Ясности в этом вопросе с тех пор так и не появилось.

Представители РФ все чаще отмечают, что шансы на сохранение этого соглашения стремятся к нулю, предупреждая одновременно, что в Москве к такому развитию событий готовы. Согласно российскому законодательству, в случае продления договора он должен быть вновь ратифицирован, а это достаточно долгий процесс. Поэтому если не принять решения сейчас, позднее времени может просто не хватить. Как отметил в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману посол РФ в США Анатолий Антонов, судьба СНВ-3 станет одним из центральных вопросов предстоящей встречи.

Важным результатом январских контактов стали договоренности о создании рабочей группы по космосу, но за прошедшее время президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, в которых шла речь о приоритетных правах Соединенных Штатов на ресурсы космического пространства и Луны. В МИД РФ проявляют озабоченность по поводу американских планах по размещению оружия в космосе, а в Госдепартаменте США утверждают, что эти планы - лишь ответ на российское противоспутниковое оружие, якобы уже выведенное на орбиту.

Развал договоренностей

За прошедшие полгода был нанесен еще один удар по системе договоренностей по контролю над вооружениями: 21 мая США обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу и выдвинули ряд требований по его выполнению, угрожая в ином случае выйти из соглашения через полгода. В Москве подобные ультиматумы считают неприемлемыми. Ранее Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Тогда РФ и США тоже провели несколько раундов консультаций по стратегической стабильности, однако Вашингтон не услышал доводы в пользу спасения соглашения.

Следующей "жертвой" Вашингтона, как указывали в МИД РФ, может стать как раз СНВ-3, а затем Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний.

Разрывая соглашения с Россией времен холодной войны Трамп в то же время предлагает заключить "новые сделки", участником которых станет также Китай. В Пекине однако присоединяться к такой работе не хотят, и в Москве относятся к этой позиции с пониманием - слишком уж незначительны имеющиеся запасы стратегических вооружений в Китае по сравнению с РФ и США. Тем не менее, американцы заявили, что ждут представителей КНР в Вене. Рябков позднее опроверг возможное участие Китая и заявил, что Москва не будет тянуть восточного соседа за стол переговоров.

О деталях проведения встречи известно мало. Даже предыдущий раунд консультаций 16 января стороны не афишировали - журналисты узнали о переговорах, когда те уже завершились. На этот раз о встрече заранее сообщили американцы, а МИД РФ подтвердил факт ее проведения. Однако рассчитывать на какую-то публичность, особенно на фоне продолжения пандемии, не приходится. Участие прессы в мероприятиях в Вене не предусмотрено.

Безопасность в новой ситуации

В ситуации последовательного разрушения США системы контроля над вооружениями Россия не остается просто наблюдателем, а предпринимает необходимые действия для обеспечения своей безопасности. Как указал в интервью ТАСС Антонов, российские военные предусмотрели возможные последствия выхода США из СНВ-3.

Важным шагом по реагированию на новую глобальную ситуацию, отмечает эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" и главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов, стала публикация 2 июня "Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".

"В первую очередь, ценность документа в том, что он подробно описывает взгляды российского руководства на экзистенциальные угрозы самому существованию государства, а также шаги по реагированию на них, - отметил в беседе с ТАСС аналитик. - Фактически этот документ конкретизирует те редкие заявления российских официальных лиц, а также строчки нормативных документов, например, Стратегии национальной безопасности, насчет возможностей для применения ядерного оружия. Теперь для внутренней и внешней аудитории имеются довольно четкие "красные ленточки", за которые переходить не стоит".

По мнению Фролова, "в эпоху тотального хаоса и отмирания созданного в эпоху холодной войны конструкта сдерживания и контроля над вооружениями, "Основы..." создают дополнительный островок стабильности в вопросе об образе мыслей российского военно-политического руководства". "В этой связи выглядит примечательным тот факт, что спустя сутки после их обнародования президент США Дональд Трамп сообщил о том, что готов пойти на "ядерную сделку" с Россией", - добавил он.