Госдума может провести дополнительные заседания в июле

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Совет Госдумы принял решение предложить нижней палате провести дополнительные пленарные заседания в июле для обсуждения законопроектов, направленных на поддержку экономики и граждан. Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Мы предлагаем завтра депутатам утвердить новый регламент работы на июль-месяц, пожертвовать одной неделей (с 13 по 19 июля - прим. ТАСС), которая раньше у нас отводилась под работу комитетов, чтобы не две пленарных недели было в течение месяца, а три. Они будут следовать друг за другом, это нам позволит качественно рассмотреть законопроекты, все они касаются мер поддержки наших граждан и экономики", - сказал Володин.

Он уточнил, что Совет Госдумы в понедельник обсудил план рассмотрения приоритетных правительственных законопроектов. "Мы их обсудили, порядка 43 законопроектов в этот перечень отнесли. Это потребует дополнительных заседаний", - пояснил спикер.