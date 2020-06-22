Совет Думы поддержал идею публикации депутатских запросов в электронной базе данных

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Совет Думы поддержал проект поручения об обязательной публикации в думской электронной базе запросов, которые депутаты направляют в то или иное ведомство, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в понедельник.

"Чтобы это было известно и избирателям, и, собственно, адресатам, потому что бывают случаи, что теряются такие документы. С другой стороны, чтобы не было коррупционной составляющей предлагается данное обращение, депутатские запросы публиковать в электронной базе Государственной думы", - отметил Володин по итогам заседания Совета Думы.

Таким образом, уверен он, запросы будут приобретать публичность и не станут неожиданностью "как для тех, кто получает этот запрос, так и для избирателей".

С соответствующей инициативой к депутатам ранее обратился лидер фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов. По его мнению, такая мера позволит избирателям понимать, какими темами интересуется тот или иной депутат и в чьих интересах он действует. При этом Неверов также уточнял, что персональные данные граждан, которые депутаты могут использовать в текстах запроса, должны быть скрыты.

Депутаты намерены рассмотреть проект постановления на пленарном заседании Госдумы во вторник, 23 июня.