Лавров проведет видеоконференцию с главами МИД Индии и Китая после обострения на границе

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет во вторник видеоконференцию со своими индийским и китайским коллегами Субраманиямом Джайшанкаром и Ван И в формате "Россия - Индия - Китай" (РИК).

Встреча должна была состояться еще в конце марта в Сочи, но тогда ее не удалось провести из-за пандемии нового коронавируса. На этот раз планы, казалось, чуть было не расстроились снова: в СМИ появились сообщения, что видеоконференция будет отложена из-за серьезного обострения ситуации на линии фактического контроля между Индией и Китаем в Гималаях. Ясность внесла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подтвердив на брифинге, что встречу все же планируется провести 23 июня.

Новые вызовы и общая история

Как рассказали в преддверии видеоконференции в российском внешнеполитическом ведомстве, одной из центральных тем переговоров станет сплочение усилий "тройки" в противодействии кризисным явлениям в мировой политике и экономике, спровоцированным пандемией. В МИД обратили внимание на то, что государства - участники РИК разделяют мнение о необходимости коллективного поиска ответа на эту и подобные угрозы и подтверждают центральную роль ООН в данном процессе. При этом, как отметили в министерстве, попытки использования нынешней кризисной ситуации в целях получения односторонних выгод в ущерб безопасности и интересам других стран недопустимы.

По словам официального представителя МИД РФ, символично, что конференция глав дипведомств трех государств проводится накануне парада Победы. В торжественных мероприятиях в Москве примут участие министры обороны Индии и Китая Раджнатх Сингх и Вэй Фэнхэ. "Вместе с российскими военнослужащими по Красной площади пройдут также воинские контингенты из Индии и Китая, что является наглядным подтверждением связывающей народы наших стран общей истории", - подчеркнули на Смоленской площади.

Пограничный инцидент

Трехсторонняя видеоконференция пройдет спустя всего неделю после столкновения военнослужащих двух стран на линии фактического контроля в долине реки Галван в Ладакхе. Стычки между индийскими и китайскими пограничниками на различных участках границы происходили и ранее, однако впервые с 1975 года подобное столкновение, во время которого даже не использовалось огнестрельное оружие, привело к жертвам: погибли 20 индийских военнослужащих. По данным Нью-Дели, в столкновениях также были убиты и ранены более 40 китайских солдат.

На следующий день после инцидента главы внешнеполитических ведомств двух государств провели телефонный разговор. Переговоры об урегулировании ситуации ведут военные, стороны уже обменялись пленными. Тем не менее ситуация пока остается сложной. В воскресенье на совещании высшего командования индийской армии глава Минобороны заявил о предоставлении правительством войскам на границе с КНР в Ладакхе "полной свободы действий в ответ на любые попытки вторгнуться в индийское наземное и воздушное пространство".

Россия заинтересована в снятии напряженности в отношениях между двумя ее стратегическими партнерами в Азии. Комментируя по просьбе ТАСС инцидент на линии фактического контроля, Лавров заявил, что российская сторона приветствует контакты индийских и китайских военных по этой проблеме. В свою очередь Захарова выразила надежду, что оба государства смогут найти взаимоприемлемые пути скорейшего урегулирования разногласий на основе двустороннего диалога.

Отвечая на вопрос ТАСС, будет ли на видеоконференции обсуждаться нынешнее обострение отношений между Нью-Дели и Пекином, Лавров указал, что повестка РИК уже согласована и не предполагает обсуждения тем, которые касаются двусторонних связей того или иного государства с другим участником этого формата. Тем не менее, сам факт проведения встречи свидетельствует о том, что стороны готовы к деэскалации напряженности на границе.