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Госдума проведет дополнительные пленарные заседания в июле

В июле будет три пленарные недели подряд - с 6 июля по 26 июля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления, который изменяет график работы депутатов нижней палаты парламента в июле.

Согласно постановлению, в июле будет три пленарные недели подряд - с 6 июля по 26 июля. Ранее предполагалось, что с 13 по 19 июля депутаты будут работать в комитетах, однако затем парламентарии приняли решение провести в это время дополнительные пленарные заседания.

Как объяснил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин, изменения регламента работы в июле позволят депутатам качественно рассмотреть законопроекты, которые "касаются мер поддержки граждан и экономики".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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