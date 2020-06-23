Песков заявил, что идея амнистии к 75-летию Победы не обсуждается

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Кремль не обсуждает идею о проведении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, таких обсуждений нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Возможность такой амнистии для различных категорий осужденных ранее обсуждалась на экспертном уровне. В частности, Агентство стратегических инициатив, бизнес-омбудсмен Борис Титов и представители деловых объединений попросили у властей об амнистии обвиняемых по экономическим преступлениям.