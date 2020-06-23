Выборы депутатов городской думы в Астрахани назначены на 13 сентября

АСТРАХАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Выборы депутатов городской думы Астрахани седьмого созыва назначены на 13 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе гордумы.

"Одним из ключевых рассмотренных на заседании депутатов гордумы вопросов стало назначение даты выборов очередного - седьмого по счету - созыва городской думы. Состоятся они 13 сентября текущего года. "За" проголосовали единогласно - 30 депутатов из 30 присутствующих", - сообщили в пресс-службе.

Количество округов в 2020 году увеличится вдвое - с 18 до 36. Это связано с переходом на одномандатную систему выборов, от партийных списков город отказался.

В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября. По предварительным данным, в этот день пройдут выборы в 53 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 69 тыс. мандатов. В частности, в 11 регионах должны состояться выборы депутатов Законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных Заксобраний.