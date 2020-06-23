Выборы в Оренбургский городской совет назначили на 13 сентября

ОРЕНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты Оренбургского городского совета утвердили во вторник дату выборов депутатов следующего созыва. Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

"Депутаты официально утвердили назначение выборов в Оренбургский городской Совет нового созыва в единый день голосования - 13 сентября. Соответствующее решение принято сегодня на заседании единогласно. Жителям Оренбурга предстоит выбрать 40 депутатов: 20 по одномандатным округам и 20 по спискам", - сказано в сообщении.

В бюджете городской избирательной комиссии на подготовку осеннего голосования, по данным пресс-службы горсовета, предусмотрены деньги на закупку средств индивидуальной защиты. Это необходимо для профилактики коронавирусной инфекции.

В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября. По предварительным данным, в этот день пройдут выборы в 53 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 69 тыс. мандатов. В частности, в 11 регионах должны состояться выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.