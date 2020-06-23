Глава Бурятии будет участвовать в выборах в 2022 году

УЛАН-УДЭ, 23 июня. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов планирует участвовать в выборах на пост руководителя республики в 2022 году. Об этом он сообщил й в прямом эфире на YouTube-канале Buryatia Official.

"Я, конечно, намерен пойти на второй срок", - сказал он, отвечая на вопрос одного из жителей Бурятии.

Первые после пятнадцатилетнего перерыва прямые выборы главы Бурятии состоялись 10 сентября 2017 года. Победу на них одержал временно исполнявший обязанности руководителя региона 41-летний Алексей Цыденов. Он получил голоса 87,43% избирателей.

Глава республиканского правительства является и председателем правительства Бурятии.