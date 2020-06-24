В МИД РФ предупредили ОБСЕ об угрозе терроризма во время пандемии коронавируса

ВЕНА, 24 июня. /ТАСС/. Угроза терроризма не отошла на второй план во время глобальной пандемии коронавирусной инфекции и может приобрести новое измерение, активизировав работу в интернете. Об этом заявил в среду директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин, выступая на Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности в видеоформате. Текст выступления был предоставлен ТАСС.

По его словам, ОБСЕ из-за последствий пандемии СОVID-19 нужно не допустить пересмотра ее приоритетных задач по противодействию глобальной угрозе терроризма.

"Эта угроза, к сожалению, не отошла на второй план, напротив, в условиях глобальной пандемии, она может приобрести свое новое опасное измерение. Cоциально-экономические последствия кризиса в ряде стран мира оборачиваются серьезной радикализацией общественных настроений, создают дополнительные возможности для международных террористических организаций, в том числе их "спящих ячеек", для вербовки своих сторонников, проведения террористических атак и информационно-пропагандистских акций, в том числе с задействованием "новой вирусной угрозы", - отметил Тарабрин.

Представитель МИД предупредил, что "на фоне введения правительствами большинства государств режима ограничений и сокращения социальной активности еще более опасным может стать продолжающийся "уход" террористов в интернет и соцсети, использование ими бесконтактных методов влияния и распространения фейковой информации, а также призывов к террору и насилию различного идеологического толка". "Как показывает практика, террористический интернационал в условиях повсеместной пандемии явно не настроен складывать оружие и готовится к новым атакам", - считает он.

Тарабрин в связи с этим констатировал, что ОБСЕ за последнее время не только не продвинулась вперед по пути наращивания своего антитеррористического потенциала, а откатывается назад, оказываясь все менее способной эффективно реагировать на новые трансграничные вызовы безопасности и выполнять взятые на себя коллективные обязательства. "Самый яркий пример: начиная с 2016 года не было согласовано ни одного важного документа в сфере антитеррора. Год за годом ряд стран упорно блокируют все российские инициативы и призывы перейти к открытому деполитизированному диалогу и конструктивным ответственным подходам на этом важном направлении", - убежден дипломат.