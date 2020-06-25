Песков заявил, что решения о сроках открытия российских границ пока не принимались

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Информации о возможных сроках открытия российских границ пока нет. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда полностью будут открыты границы РФ, в том числе для иностранцев.

"Пока такой информации нет", - сказал представитель Кремля. По его словам, такое решение будет формулироваться в правительственном штабе по борьбе с коронавирусом с учетом мнения эпидемиологов и данных, полученных от зарубежных стран, "но пока в этом плане ничего не менялось".

"Пока никаких решений не принималось", - подчеркнул Песков.