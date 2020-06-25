Рябков: США увязывают судьбу ДСНВ с участием Китая в переговорах по вооружениям

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа поставила судьбу Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-III) в зависимость от участия Китая в переговорах по контролю над вооружениями. Об этом в четверг заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений" на тему "США в воронке кризисов: стратегические последствия".

"Не будет преувеличением сказать, что администрация Трампа поставила судьбу Договора по СНВ в зависимость от того, получится ли в ближайшее время заручиться согласием китайской стороны на участие в последующих обсуждениях будущего режима в этой сфере", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что в ряде СМИ некорректно говорится о том, что США хотят подключить Китай к ДСНВ. Замглавы МИД РФ указал, что в такой плоскости ставить вопрос было бы "совсем уже из ряда вон".

"Но то, что американцы хотят видеть китайцев за столом переговоров и используют для этого все ресурсы, все возможности - вплоть до визуализации такого хэппенинга с пустыми столами, на которых стояли китайские флаги в отсутствие китайской делегации, который они организовали в Вене на консультациях, - это тоже признак серьезных процессов", - добавил высокопоставленный дипломат.

Рябков отметил, что Россия не намерена любой ценой сохранять ДСНВ, он нужен как Москве, так и Вашингтону. "Безусловно, готовы. Об этом неоднократно заявлял президент России, - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли РФ к тому, что договор прекратит свое существование. - Американцы знают, что мы не будем любой ценой, особенно той ценой, которую они хотят от нас, спасать этот договор. Мы считаем, что он взаимовыгоден и нужен обеим сторонам".

Отношения США и Китая

По словам Рябкова, ситуация в американо-китайских отношениях за время пандемии заметно ухудшилась.

Он заявил, что фокусировка Вашингтона на Китае - это "всерьез и надолго". "Ситуация в американо-китайских отношениях за период коронавируса и всего, что с ним связано, заметно ухудшилась", - указал замминистра.

Вместе с тем, как отметил Рябков, есть ряд факторов, которые будут работать на стабилизацию отношений США и Китая. "И у Вашингтона, и у Пекина большой опыт нахождения компромиссов в весьма сложных вопросах, - пояснил он. - Но критическая масса негатива, который накачивается Вашингтоном в отношении Пекина, набирается, и это нельзя не учитывать".

Переговоры в Вене

Дипломат отметил, что позиции России и США по итогам переговоров по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, которые прошли в Вене 22 июня, принципиально не сблизились. "У нас есть собственная повестка дня по контролю над вооружениями, которая в значительной мере не совпадает с американской. Если говорить обобщенно, то характер дискуссий в Вене 22 июня, наверное, не может быть описан термином, что мы говорили "мимо друг друга". Это не так, - сказал он. - Мы слушали, взаимно реагировали на ту или иную подачу, тот или иной посыл, но по фундаментальным вопросам позиции не сблизились".

"Мы договорились о процессе, а не о существе того, что делать, - добавил замглавы МИД РФ. - Это тоже важно. По нынешним временам это тоже неплохо".

22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавлял Рябков. Во главе американской был Биллингсли. Стороны также обсудили вопрос продления ДСНВ.