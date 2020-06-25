В ЦИК поступило более 58 тыс. обращений с вопросами о голосовании по конституции

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Информационно-справочный центр Центризбиркома России получил более 58 тыс. обращений от граждан с вопросами о проведении общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Об этом сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина в информационном центре комиссии в четверг.

"На сегодняшний день мы обработали 58 040 сообщений. В эту статистику не входит общение с нашим чатом, где задаются типичные вопросы. Речь идет именно об общении с живыми операторами", - сказала Гришина.

По ее словам, "запрос информации от граждан очень высок". "Основная часть обращений потребовала ответа на типичные вопросы - их 54 с лишним тысячи. Есть у нас и информация о недостатках - их 2,9 тыс. на данный момент. К сожалению, есть и спам", - уточнила секретарь ЦИК.

Центризбирком 5 июня возобновил работу информационно-справочного центра для граждан о процедуре общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Изначально он был открыт 10 марта, однако впоследствии приостановил свою работу в связи с переносом даты общероссийского голосования.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.