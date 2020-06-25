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Региональное отделение "Справедливой России" поддержит Николаева на выборах главы Чувашии

Олег Николаев пойдет на выборы как самовыдвиженец

ТАСС, 25 июня. Чувашское региональное отделение партии "Справедливая Россия" единогласно решило поддержать кандидатуру врио главы республики Олега Николаева на выборах главы региона. Об этом говорится в сообщении, распространенном региональным отделением партии.

Николаев подал документы на регистрацию в Центральную избирательную комиссию Чувашии 24 июня. Он, являясь членом партии "Справедливая Россия", принял решение участвовать в выборах как самовыдвиженец.

"Сегодня, 25 июня, "Справедливая Россия" поддержала выдвижение Олега Николаева на выборы главы Чувашии. Решение было принято единогласно на расширенном заседании совета регионального отделения партии", - отмечается в сообщении.

Кандидата представил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По мнению Аксакова, многие решения, которые во главе республики принял Олег Николаев, совпадают с программой "Справедливой России". Видео со словами в поддержку Олега Николаева прислал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Олег Николаев в своем выступлении отметил, что рассматривает вопрос о своей поддержке однопартийцами как признак высокого доверия с их стороны.

Ранее делегаты конференции регионального отделения "Единой России" проголосовали единогласно за решение поддержать врио главы Чувашии на выборах 13 сентября.

Государственный совет Чувашии принял решение о назначении выборов главы республики на 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Глава республики избирается сроком на пять лет.

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