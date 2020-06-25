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Глава Адыгеи уверен, что поправки в конституцию сформируют основу сохранения суверенитета

Мурат Кумпилов также считает, что поправки "наполняют конкретикой Конституцию РФ, четко формулируют те гарантии, которое государство дает своим жителям". Речь идет о мерах господдержки, индексации пенсий, величине МРОТ

МАЙКОП, 25 июня. /ТАСС/. Поправки в Конституцию РФ позволят сформировать основу сохранения суверенитета страны. Такое мнение высказал в четверг глава Адыгеи Мурат Кумпилов, принявший участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в основной закон страны.

"В целом после внесения поправок Конституция РФ позволит сформировать основу для сохранения безопасности и суверенитета государства, традиционных ценностей и дальнейшего развития нашей многонациональной страны", - сказал он. Кумпилов отметил, что поправки, работа над которыми велась группой специалистов и широко обсуждалась в обществе, "наполняют конкретикой Конституцию РФ, четко формулируют те гарантии, которое государство дает своим жителям". "Это касается мер господдержки, индексации пенсий, величины МРОТ не ниже прожиточного минимума", - сказал глава республики.

Кумпилов, как сообщила его пресс-служба, принял в четверг участие в общероссийском голосовании, посетив участок №157, расположенный во дворце спорта "Якуб Коблев" в Майкопе.

"Важно понимать, что все мы, жители Адыгеи, а также каждый регион, каждый житель нашей страны - одна большая семья. И сегодня у нас есть возможность защитить ее целостность, а также укрепить социальные гарантии и заложить прочный фундамент эффективной государственной политики для будущих поколений",- сказал Кумпилов.

Он также напомнил, что в Адыгее идет последовательная реализация федеральных программ, президентских инициатив, которые позволяют развивать инфраструктуру, строить новые объекты, создавать условия для появления новых производств, в разных сферах жизни достигать показателей, которые влияют на улучшение благосостояния населения.

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