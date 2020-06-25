В МИД России назвали пропагандой сравнение латышей в СССР с темнокожими

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Слова премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша о том, что латыши в Советском Союзе дискриминировались так же, как сейчас в США темнокожие, - это безосновательные измышления и пропаганда невысокого качества. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"На днях премьер-министр Кариньш в интервью Латвийскому телевидению заявил, что латыши "прекрасно могут понять недовольство чернокожих американцев", поскольку, мол, во времена "советской оккупации" тоже подвергались дискриминации, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Подобные измышления не подтверждаются фактами и могут рассматриваться исключительно в контексте пропагандистских трюков, причем невысокого качества".

В МИД РФ напомнили, что в советский период из центрального бюджета выделялись значительные средства на развитие латышского языка и культуры, латыши были широко представлены во властных структурах и даже входили в состав высшего руководства страны, а уровень доходов на душу населения в Латвийской ССР был одним из самых высоких по Советскому Союзу.

"К тому же господин Кариньш, наверное, забыл или не хочет вспоминать, что все жители Латвии в тот период имели статус полноценного гражданина СССР, - добавили в министерстве в связи с существованием в балтийской стране феномена неграждан. - Многие из них даже не могли представить, что в один миг окажутся в чужой стране в качестве "неграждан". Вот уж точно прямой повод поговорить о расизме или апартеиде в этой "современной" европейской стране".