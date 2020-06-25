В МИД РФ заявили, что у Москвы нет скрытой повестки по ближневосточному урегулированию

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Последовательность позиции Москвы по ближневосточному урегулированию можно отследить на хронологии голосования в Совбезе и Генассамблее ООН. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в ответ на публикацию в израильском издании The Jerusalem Post о том, что Россия якобы готова была заблокировать в 2016 году соответствующий проект американской резолюции.

"Никакой скрытой повестки в данном вопросе у России нет и быть не может. Это прекрасно известно всем нашим партнерам по ближневосточному урегулированию. Иные трактовки недопустимы", - отмечается в комментарии.

"Во-первых, Российская Федерация твердо выступает в пользу справедливого, комплексного и устойчивого палестино-израильского урегулирования, которое должно быть достигнуто в ходе прямых переговоров между сторонами на основе общепризнанной международно-правовой базы и под эгидой ООН. Неизменность этой принципиальной позиции можно отследить через анализ хронологии нашего голосования по всем резолюциям Совбеза и Генассамблеи ООН, касающимся проблематики ближневосточного урегулирования, - добавили в МИД РФ. - Во-вторых, провозглашение палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме было признано Советским Союзом и, следовательно, Российской Федерацией как его правопреемницей еще в ноябре 1988 года".

Как указали в Москве, публикация в израильском издании продиктована желанием исказить исторические события в угоду интересов "определенных групп влияния".