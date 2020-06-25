Кандидат от партии "Патриоты России" подал документы на выборы главы Чувашии

ТАСС, 25 июня. Центральная избирательная комиссия Чувашии в четверг приняла документы кандидата от партии "Патриоты России" Сергея Матвеева. Об этом говорится в сообщении, распространенном ЦИК республики.

"25 июня 2020 года Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики приняла пакет документов на выдвижение в качестве кандидата на должность главы Чувашии от Матвеева Сергея Петровича. Он выдвинут конференцией Чувашского регионального отделения политической партии "Патриоты России", - говорится в сообщении.

По данным ЦИК Чувашии, Матвеев в настоящее время проживает в Чебоксарском районе и работает финансовым директором ООО "Аргус". Он также является депутатом Собрания депутатов Чебоксарского района.

Документы на регистрацию в Центральную избирательную комиссию Чувашии 24 июня подал врио главы республики Олег Николаев. Он, являясь членом партии "Справедливая Россия", принял решение участвовать в выборах как самовыдвиженец. В среду ЦИК Чувашии приняла документы и от второго кандидата на пост главы региона Юрия Шакеева, который также намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Государственный совет Чувашии принял решение о назначении выборов главы республики на 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Глава республики избирается сроком на пять лет.