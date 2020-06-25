{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Путин заявил, что у прямых выплат в качестве поддержки во время пандемии были противники

Президент также оценил нынешний кризис как "один из наиболее масштабных"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о наличии противников у такой меры поддержки населения во время пандемии, как прямые выплаты.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Были, конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина в анонсе специального выпуска программы "Москва. Кремль. Путин", показанном в четверг в эфире телеканала "Россия-1".

Глава государства также отметил, что нынешний кризис можно оценить как "один из наиболее масштабных". "И, действительно, довольно тяжелый", - добавил Путин.

23 июня Путин в ходе своего телеобращения к населению страны объявил о дополнительных мерах поддержки россиян, включая семьи с детьми и представителей малого и среднего бизнеса. Государство также поддержит регионы и ряд отраслей экономики.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Глава Крыма проголосовал по поправкам к конституции
Сергей Аксенов голосовал на одном из участков в Симферополе
Читать полностью