Путин заявил, что у прямых выплат в качестве поддержки во время пандемии были противники

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о наличии противников у такой меры поддержки населения во время пандемии, как прямые выплаты.

"Были, конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина в анонсе специального выпуска программы "Москва. Кремль. Путин", показанном в четверг в эфире телеканала "Россия-1".

Глава государства также отметил, что нынешний кризис можно оценить как "один из наиболее масштабных". "И, действительно, довольно тяжелый", - добавил Путин.

23 июня Путин в ходе своего телеобращения к населению страны объявил о дополнительных мерах поддержки россиян, включая семьи с детьми и представителей малого и среднего бизнеса. Государство также поддержит регионы и ряд отраслей экономики.