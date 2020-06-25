В СКФО началось голосование по поправкам к конституции

ТАСС, 25 июня. Голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало в четверг во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В голосовании принимают активное участие руководители регионов, военные и ветераны, а сама процедура проходит при повышенных санитарно-эпидемиологических мерах.

Голосуют главы субъектов

В первый же день в голосовании приняли участие два руководителя северокавказских регионов. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в очном голосовании по поправкам в родовом селении Ахмат-Юрт. "Сегодня принял участие в голосовании. Опустил бюллетень в урну избирательного участка № 165 в моем родном Ахмат-юрте. Вместе за сильную Россию", - написал Кадыров на своей странице в Twitter.

Глава Чечни был в медицинской маске и перчатках. В целях безопасности урну и кабинки для голосования на участке № 165 расположили на открытом воздухе.

Также участие в голосовании принял глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он лично убедился в том, что на участке соблюдены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности и работа организована с учетом требований Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. Руководитель региона подчеркнул, что конституция - это "живой" документ, максимально приближенный к реалиям времени, поэтому внесение в нее изменений - это естественный и нужный процесс. "Мы должны это все учитывать и поддержать изменения, которые на сегодняшний день необходимы для главного документа страны. По мере того, как меняется жизнь в России и в мире в целом, должна меняться и конституция, призываю всех жителей прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию", - цитирует пресс-служба Битарова.

В Дагестане на участке № 1004, расположенном в гимназии № 33 в Махачкале, проголосовал председатель Народного собрания Республики Дагестан, член Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Хизри Шихсаидов. "Я сегодня решил вместе с супругой прийти и проголосовать, выразить таким образом свое отношение к этому историческому событию. Это все направлено на то, чтобы наше государство стало еще сильнее, а людям жилось еще лучше", - сказал журналистам Шихсаидов после завершения процедуры голосования, передает пресс-служба регионального парламента.

Военные и ветераны

В дагестанском Каспийске, где дислоцированы две военные части, к полудню на двух участках проголосовали более 1 500 военнослужащих и членов их семей.

В Новолакском районе Дагестана одним из первых по месту жительства и прописки проголосовать пришел ветеран Великой Отечественной войны Абдулхалик Алимов, его сопровождал сын.

"Такая инициатива была проявлена самим ветераном, при входе на пункт голосования были проведены все процедуры, которые способствовали безопасному голосованию. Сам ветеран оценил высокую организационную готовность пункта, куда он пришел проголосовать", - сообщили в пресс-службе района.

Помощь волонтеров

В организации и проведении голосования в регионах округа задействованы волонтеры. Так, только в Ставрополе и Невинномысске участие принимают 168 волонтеров, всего в крае их 360, рассказала журналистам координатор проекта "Волонтеры Конституции" в Ставрополе и Невинномысске Ульяна Герр.

Добровольцы рассказывают об изменениях, предлагаемых в конституции, добровольческих проектах, реализуемых на территории края, раздают буклеты и открытки. Особое внимание уделяется способам участия в общероссийском голосовании без нарушения режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Просветительская работа продлится до 1 июля, когда завершится голосование.

Перед голосованием координаторы и волонтеры прошли обучение в очно-заочном формате. Большое значение уделялось вопросам эпидемиологической безопасности, отметили представители проекта.

Волонтеры помогают и в Кабардино-Балкарии, рассказал ТАСС заместитель руководителя избиркома региона Мусса Джаппуев. "С утра уже на некоторых участках люди проголосовали, каких-то ЧП, нестандартных ситуаций у нас не было. Организовать голосование помогают волонтеры", - сказал он. По его словам, в республике подано 1 378 заявок от наблюдателей на наблюдение за ходом голосования, отметил собеседник агентства.

О голосовании

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.