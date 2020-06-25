Губернаторы большинства регионов СЗФО проголосовали по поправкам к конституции

ТАСС, 25 июня. Губернаторы большинства регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) России в первый день всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ посетили избирательные участки и проголосовали, рассказали журналистам сами главы регионов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пришел на голосование вместе с семьей, посетив один из избирательных участков, расположенных в историческом центре Пскова, в здании опорного вуза региона - Псковского государственного университета (ПсковГУ). "Это поистине историческое событие. И я не мог пропустить возможность принять в нем участие. Лично убедился в том, что на участке работа организована. Проголосовать можно быстро, легко. И самое главное, безопасно. Поправки, предлагаемые в конституцию, закрепляют основные базовые моменты, касающиеся благосостояния людей, их здоровья, неделимости наших границ, невозможности переписывать историю. Здесь очень сбалансированное сочетание базовых ценностей россиянина, которые в зависимости от ситуации с течением времени меняться не должны", - сказал журналистам Ведерников.

Аналогичное место для волеизъявления выбрал и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, посетив избирательный участок в местном институте развития образования. По его мнению, в предлагаемых поправках важна впервые прописанная в конституции ежегодная индексация пенсий, которая будет производиться, невзирая на любые ситуации с бюджетом. "Я сам начинал работать вальцовщиком, сортировщиком и знаю, насколько сложна и ответственна работа простого человека, который трудится на комбинате, в социальной сфере, сельском хозяйстве, лесопромышленном комплексе. Закрепление статуса человека труда, уважение к человеку труда важно, особенно для начинающих ребят, которые будут с гордостью говорить "я работаю на заводе", - подытожил Кувшинников.

По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, проголосовать по поправкам в конституцию именно в первый день было принципиальным решением. Аналогичное мнение и у временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного. В день старта голосования он первым в регионе посетил один из избирательных участков и проголосовал. В ходе общения с журналистами он призвал всех жителей НАО не тянуть до последнего дня, а голосовать в течение всей недели, чтобы максимально разгрузить день общероссийского голосования. "Сейчас очень важно проявить свою гражданскую позицию, прийти в ближайшие дни на участок и проголосовать. Мы сегодня выбираем будущее нашей страны, нашего округа, нашей семьи. Именно поэтому я пришел к самому открытию. <...> Я лично убедился, что на избирательном участке соблюдены все меры профилактики заболевания коронавирусом, мне выдали маску, перчатки, индивидуальную ручку, измеряли температуру и даже продезинфицировали обувь. Сейчас с уверенностью можно сказать, что в разрезе борьбы с коронавирусом избирательные участки - это самое безопасное место в регионе", - сказал Бездудный.

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба и губернатор Калининградской области Антон Алиханов проголосовали в здании местных школ. "Я всегда во всех выборах участвовал. Мы должны всегда свое мнение высказывать, <...> потому что иначе ты перестаешь быть гражданином своей страны и ты отпускаешь власть. Разные были случаи и в уже современной истории РФ, при уточнении границ некоторые территории переходили другим государствам. <...> Мы сейчас, принимая эти поправки, гарантируем себя от того, что никакая конъюнктура внутри-, внешнеполитическая не сможет повлиять на то, что эта территория окончательно и бесповоротно наша земля, российская", - сказал Алиханов журналистам, пояснив, что для Калининградской области, расположенной на части территории бывшей германской провинции Восточная Пруссия, особое значение имеет поправка о территориальной целостности и нерушимости границ страны.

В здании одной из местных школ проголосовал и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "Вопросы и поправки касаются всех значимых сфер, это и социальные гарантии, и суверенитет страны, это помощь семьям, здравоохранение и целый набор вещей, которые очень важно закрепить в конституции. <…> Очень надеюсь, что людям, несмотря на обязанность надевать перчатки и маски, будет комфортно выполнить свой долг и заявить свою гражданскую позицию", - сказал Чибис.

Голосование в отдаленных территориях и на улице

Вместе с главами регионов на избирательные участки сегодня пришли тысячи простых граждан, в том числе проживающих на отдаленных и труднодоступных территориях. В Республике Коми, где подобные поселения есть в 18 из 20 муниципалитетов, члены комиссий добираются до жителей на вертолетах, речным и автотранспортом повышенной проходимости. Сегодня состоялся вылет членов УИК № 284 для проведения голосования вахтовиков в Усинском районе.

В некоторых муниципалитетах Псковской области граждане голосуют прямо на улице. "Голосование происходит на свежем воздухе, во время приятной летней погоды, это увеличивает защищенность участников голосования и членов избирательной комиссии от воздействия вирусной инфекции. Выдается средства индивидуальной защиты, находятся урны. Где-то комиссия расположилась в палатке проветриваемой, где-то автобус для голосования", - рассказал ТАСС председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов.

Вместе с участниками голосования на свежем воздухе находятся и общественные наблюдатели. Они следят не только за легитимностью процесса, но и за соблюдением на участках санитарных норм. В Мурманской области, где голосование проходит традиционно, в помещениях, общее число таких активистов превышает 2 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин 1 июня на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.