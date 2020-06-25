Глава Крыма проголосовал по поправкам к конституции

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Все участки в Республике Крым для голосования по поправкам к Конституции РФ обеспечены средствами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, участникам голосования выдаются маски, перчатки и ручки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Я проголосовал. <...> Сам видел, что на участке все организовано соответствующим образом. Все меры безопасности соблюдаются. <...> В республике 1 128 участков, на сегодняшний день нигде нет вопросов, связанных с организацией по мерам противодействия коронавирусу. Все, кто приходит на голосование, получают маску и перчатки бесплатно. У всех есть возможность выполнить свой конституционный долг. В этой части все организовано на самом хорошем уровне", - сообщил он в четверг в эфире программы "Говорите правду" на канале "Крым-24".

Аксенов голосовал на одном из участков в Симферополе. Ход голосования транслировался в прямом эфире крымского телевидения. Глава республики надел перчатки, маску, получил ручку и сделал свой выбор.

Президент России Владимир Путин 1 июня на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.