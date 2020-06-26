Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции за 24 часа составила почти 53%

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ за первые сутки составила почти 52,8%, проголосовали более 618,2 тыс. человек. Эти данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. Информационный сайт о дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ 2020og.ru не работал в первые 20 минут после начала голосования из-за высокой нагрузки. После непродолжительного сбоя восстановил работу и функционирует штатно. Сайт самой системы онлайн-голосования elec.2020og.ru работает без сбоев. По состоянию на 10:18 мск 26 июня, явка составила 52,76%. Принято 618 264 бюллетеня.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Дистанционное электронное голосование началось 25 июня и завершится 30 июня.