Региональное отделение партии "Родина" поддержит Николаева на выборах главы Чувашии

ТАСС, 26 июня. Чувашское региональное отделение партии "Родина" приняло решение поддержать на выборах главы республики кандидатуру врио главы республики Олега Николаева. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель Совета регионального отделения партии Владимир Михайлов.

Ранее кандидатуру Николаева поддержали региональные отделения партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия".

"По итогам общего собрания Чувашского регионального отделения партии "Родина" его участники единогласно поддержали выдвижение действующего руководителя региона Олега Николаева на выборы главы республики", - сказал он.

Председатель совета регионального отделения партии представил врио главы региона, присутствовавшего в зале, и предложил поддержать его кандидатуру. Николаев выступил перед членами "Родины", отметив, что видит основной своей задачей на посту главы региона консолидацию всех сил для того, чтобы вместе добиться максимально эффективного использования всех имеющихся у республики ресурсов для повышения качества жизни людей.

Врио главы республики Олег Николаев подал документы на регистрацию в Центральную избирательную комиссию Чувашии 24 июня. Он, являясь членом партии "Справедливая Россия", принял решение участвовать в выборах как самовыдвиженец. В среду ЦИК Чувашии приняла документы и от второго кандидата на пост главы региона Юрия Шакеева, который также намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. 25 июня подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность главы Чувашии Сергей Матвеев, выдвинутый конференцией Чувашского регионального отделения политической партии "Патриоты России".

Государственный совет Чувашии принял решение о назначении выборов главы республики на 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Глава республики избирается сроком на пять лет.