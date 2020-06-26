Делегация РФ заявила в ОБСЕ об отсутствии предпосылок для модернизации Венского документа

ВЕНА, 26 июня. /ТАСС/. Предпосылки для модернизации по инициативе 34 государств Венского документа, направленного на уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ, в настоящее время отсутствуют. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Андрей Воробьев на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Текст его выступления предоставило ТАСС в пятницу постоянное представительство России при ОБСЕ.

"В отношении инициативы 34 государств о модернизации Венского документа хотели бы напомнить, что в настоящее время отсутствуют предпосылки для этого процесса", - проинформировал Воробьев.

Он указал, что для начала разговора о мерах доверия США и их союзники должны прекратить военную деятельность, развертывание сил и инфраструктуры у границ России и вернуться на рубежи, которые силы стран НАТО занимали, как минимум по состоянию на начало 2014 года. "Нашим партнерам пришло время сделать выбор - либо они будут укреплять свою безопасность посредством наращивания военного потенциала и создавать угрозы России, либо собираются продвигаться к большей безопасности путем развития инструментов контроля над вооружениями. Эти два процесса несовместимы", - подчеркнул и.о. главы делегации.

Венский документ был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах. В 2019 году в НАТО выдвинули инициативу модернизировать Венский документ.