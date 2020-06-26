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Песков: у Путина, помимо общения с Макроном, запланирован еще один международный разговор

Пресс-секретарь главы государства отметил, что общение президента России и президента Франции состоится не по телефону, а в формате видеоконференции

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу, помимо переговоров по видеосвязи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, проведет вечером еще один международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что общение Путина и Макрона состоится не по телефону, а в формате видеоконференции. "Этот формат становится все более популярен и в международных делах, и среди глав государств и правительств, министры иностранных дел используют такие форматы", - заметил Песков. Представитель Кремля отметил, что помимо включенных в повестку переговоров вопросов, о которых сообщалось ранее (двусторонние отношения, украинское урегулирование, Сирия и Ливия), "могут быть и всевозможные вопросы, которые президенты посчитают целесообразным затронуть".

"И вечером также мы ожидаем международный телефонный разговор", - сказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
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