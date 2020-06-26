ЦИК не получал жалобы из Москвы о принуждении к голосованию по поправкам к конституции

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что в комиссию не поступило ни одной жалобы из Москвы о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции РФ.

"Я бы хотела поблагодарить [мэра Москвы] Сергея Семеновича [Собянина]. <...> Было много фейков, пошли какие-то жалобы, что якобы кого-то принуждают к голосованию. И мощный окрик Сергея Семеновича, что категорически запрещается [принуждение], дал свой результат. Сейчас у нас нет по этому поводу ни одной жалобы из Москвы", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу.

По словам Памфиловой, в Нижегородской области также не зафиксировано случаев административного давления и принуждения к голосованию. "Жалоб у нас от нижегородцев нет по этому поводу", - отметила глава ЦИК.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".

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