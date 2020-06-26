Памфилова просит Собянина брать под контроль любые жалобы в ходе голосования по поправкам

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой лично контролировать проверку любых жалоб, которые могут поступить в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ. Она отметила, что на данный момент из Москвы жалоб не поступало.

"Сергей Семенович, у меня к вам большая просьба, если не дай бог, надеюсь, нет, вдруг поступит какая-то жалоба, какое-то нарушение, я к вам тогда обращусь лично, чтобы взяли под личный контроль", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Памфилова также поблагодарила мэра за организацию усиленного видеонаблюдения за процедурой голосования на участках.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".