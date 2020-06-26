Явка на онлайн-голосование по поправкам в Нижегородской области приближается к 50%

ТАСС, 26 июня. Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ в Нижегородской области приближается к 50%, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Глеб Никитин.

Более 1 млн москвичей и порядка 140 тыс. жителей Нижегородской области могут принять участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции России, которое началось в 10:00 25 июня и продлится до 30 июня. По словам Никитина, всего для участия в онлайн-голосовании зарегистрировались около 140 тыс. человек, при этом власти изначально ожидали, что в новом формате голосования примут участие около 100 тыс. жителей.

"В дистанционном голосовании приняли участие почти половина [зарегистрировавшихся] - за 60 тыс. человек. Опыт, на наш взгляд, исключительно успешный, надеюсь, что те наработки, которые с Нижегородской областью будут сделаны, они будут распространены на другие регионы", - сказал Никитин.

Губернатор отметил, что интерес к онлайн-голосовании оказался, безусловно, выше, чем ожидалось. "За такими формами голосования - будущее", - добавил Никитин, сообщив, что сам принял участие в электронном голосовании. Всего с 25 июня в Нижегородской области по конституции проголосовало 8% жителей региона, имеющих избирательное право.

Как сообщили ранее ТАСС в облизбиркоме, всего в области работает 2 169 постоянных и 11 временных участковых избирательных комиссий. На каждом избирательном участке при входе находится антибактериальный коврик, участникам голосования измеряют температуру, гражданам выдают маску, перчатки и одноразовую авторучку. Наблюдатели, журналисты и члены избиркомов также находятся в масках и перчатках.