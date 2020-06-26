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Путин заявил, что в России никогда не забудут сражавшихся с нацистами французов

Президент отметил, что речь идет как об авиаполке "Нормандия-Неман", так и о других подразделениях

НОВО-ОГАРЕВО, 26 июня. /ТАСС/. Россия всегда будет помнить о французах, сражавшихся вместе с красноармейцами против нацистов на Восточном фронте. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы в России никогда не забудем тех французов, которые вместе с нашими бойцами сражались на восточном фронте, вместе с советскими воинами", - сказал Путин, отметив, что речь идет как об авиаполке "Нормандия-Неман", так и о других подразделениях. Он напомнил, что и в рядах французского Сопротивления воевали тысячи советских граждан.

"И это, безусловно, наше общее достояние - победа над нацизмом", - констатировал российский лидер.

"Как ты знаешь, мы 24 июня провели парад Победы в Великой Отечественной войне, как мы называем эту большую трагедию, парад в честь победителей во Второй мировой войне. Это наша общая Победа", - подчеркнул Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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