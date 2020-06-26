Юг России голосует по поправкам в Конституцию РФ

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Жители регионов Южного федерального округа голосуют по поправкам к Конституции России на участках на нефтяных платформах и на берегу Волги, также организованы участки в беседках и во дворах домов. Людям старшего поколения на помощь приходят волонтеры, они разъясняют процедуру, а при необходимости помогают голосующим добраться до участков.

В Краснодарском крае, по данным краевой избирательной комиссии, в голосовании в первый день приняли участие более 412 тыс. жителей и гостей региона, что составляет 9,8% от общего числа жителей, в Астраханской области проголосовали более 73 тыс. человек (9,7%). Наивысший показатель отмечается в республике Крым, где проголосовало 13,5% от общего числа жителей.

Участки в больницах и дворах

Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, на курорте организованы 200 мобильных пунктов для голосования на придомовых территориях многоквартирных домов, а также в отдаленных селах и аулах. Кабинки и специальное оборудование располагаются на территориях возле жилых домов, на дворовых площадках. В администрации курорта считают, что треть от общего числа жителей проголосуют именно на выездных участках.

В Астраханской области жители также могут проголосовать по поправкам к конституции на выездных участках. Они расположены на берегу Волги, в уличных беседках, во дворах многоквартирных домов.

"Мы не ожидали, что это будет так популярно у астраханцев, но подключились домовые управления, которые решили облегчить процесс для голосующих", - рассказали ТАСС в Избиркоме Астраханской области, отметив, что также организована работа 15 временных участков на нефтяных платформах на Каспии, в больницах, СИЗО и на вокзале.

Участок в одной из больниц города открыт и в Севастополе. По словам главврача, медперсонал положительно отреагировал на такую инициативу, потому что медикам, которые работают посменно, голосовать на рабочем месте удобно.

Жителям и гостям регионов помогают волонтеры. К примеру, в Крыму помощь оказывают около 150 добровольцев. Они помогают найти участок для голосования жителям и туристам, а также обзванивают людей старшего возраста, узнают, нужна ли им какая-то помощь в связи с голосованием.

"Мы предлагаем помощь, чтобы создать им условия для голосования на дому. Многие люди, которым исполнилось 80 лет, есть и такие, кому за 90, отказываются, говорят, мы хотим 1 июля быть на участке", - рассказал руководитель крымского корпуса "Волонтеры Конституции" Артем Смолов, отметив, что участников голосования старшего поколения, пожелавших лично самостоятельно или при помощи волонтеров прибыть на участок и отдать голос 1 июля, уже несколько сотен.

Губернаторы голосуют

В пятницу губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал на участке № 152, расположенном в доме культуры поселка Водопадного Аксайского района, где проголосовал по поправкам к конституции.

"Все поправки так или иначе нацелены на улучшение социального положения наших граждан, либо напрямую, через закрепление социальных приоритетов в основном законе, либо опосредованно, через защиту нашего государства от различных угроз и вызовов", - отметил глава региона. По его словам, особое значение имеет ряд поправок, призванных сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне.

Также в пресс-службе Заксобрания Краснодарского края сообщили, что в голосовании принял участие спикер регионального парламента Юрий Бурлачко, который входит в рабочую группу по поправкам.

"При проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции России его организаторы соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора для сохранения здоровья граждан. На участках созданы все необходимые условия, которые позволяют участвовать в голосовании безопасно, комфортно и без какого-либо риска. Масштаб этого события исторический", - приводит пресс-служба его слова.

Ранее в четверг также проголосовали главы республик Адыгея и Крым Мурат Кумпилов и Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, губернаторы Волгоградской и Астраханской областей Андрей Бочаров и Игорь Бабушкин.

О голосовании

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".