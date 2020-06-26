В Поволжье продолжается голосование по конституции

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Голосование по поправкам к Конституции РФ продолжается в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) в условиях пандемии - без нарушений и с соблюдением мер безопасности, сообщают ТАСС наблюдатели и представители региональных избирательных комиссий. При этом в Татарстане явка избирателей по итогам первого дня голосования превысила среднероссийский показатель, составив 12%.

Ранее ЦИК сообщил, что 25 июня в голосовании по закону о поправке к Конституции РФ приняли участие более 10 млн человек, явка составила 9,2%.

Актуальность поправок

В первый день голосования, 25 июня, избирательные участки посетили главы и губернаторы 11 из 14 регионов округа. В пятницу утром участие в общероссийском голосовании принял и глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Влияние оказывает пандемия на ситуацию, поэтому социальный блок поправок он, безусловно, сейчас наиболее актуален и важен. Важно, что то, что отражено в конституции и в тех поправках, которые предлагаются на одобрение, это уже подтверждается словами, действиями и конкретными деньгами для республики. На все национальные проекты [выделено] 11 млрд рублей, львиная доля - это национальные проекты "Здравоохранение", "Демография" и "Образование". Львиная доля этих денег и внимания правительства РФ, президента касается семей и семей с детьми", - сказал он.

Кроме того, по мнению главы региона, важными изменениями является ежегодная индексация пенсий, а также поправка, касающаяся МРОТ, размер которого предлагается закрепить на уровне не ниже прожиточного минимума.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, посетивший избирательный участок накануне, в пятницу в видеообращении к жителям призвал принять участие в голосовании.

"Конституция - это компас нашего развития на годы и десятилетия вперед. С момента принятия нынешней редакции основного закона прошло почти 30 лет, прошли годы, за это время изменилась страна, изменился мир, изменились мы. <…> Сегодня в нашей Самарской области, например, одновременно строится три моста, запускаются новые предприятия, строятся дороги, детские сады, благоустраиваются села и города", - сказал он.

Высокая явка

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ в Нижегородской области, единственном регионе, который получил право наряду с Москвой провести на своей территории голосование онлайн, уже приближается к 50% и превышает 60 тыс. человек, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Глеб Никитин. Всего в регионе проголосовало порядка 8% избирателей.

По данным ЦИК Татарстана, в первый день избирательные участки посетили 357 599 граждан - чуть более 12%. При этом более 101 тыс. жителей республики заявили о желании проголосовать вне помещения для голосования - к ним члены избиркомов приедут на дом.

Также во вторник в республике был презентован первый в России чат-бот "Мой избирательный участок", позволяющий найти свой участок для голосования через мессенджер Telegram. Бот приветствует пользователя и предлагает помощь в поиске ближайшего избирательного участка. Для этого необходимо ввести город и улицу. После этого система в виде отдельных сообщений предложит все площадки для голосования, расположенные в выбранном районе.

"Нажав на табличку с адресом участка, пользователь получает детальную информацию, включающую адрес и телефоны избирательной комиссии и помещения для голосования. Сориентироваться на местности, подобрать маршрут или нужный автобус можно благодаря геопозиции на карте, которая также прилагается к сообщению с данными", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК Татарстана.

Безопасность на участках

На избирательных участках по всей стране голосование ведется при строгом соблюдении мер безопасности, необходимых в условиях пандемии. Например, наблюдатель от Общественной палаты, лидер волонтеров Марина Болычевская рассказала ТАСС о работе участка для голосования в лицее № 5 города Оренбурга.

"Очень много граждан Российской Федерации приходят проголосовать по вопросу о внесении изменений в конституцию, настроение у всех позитивное, многие комментируют, что проявили свою гражданскую позицию, выполнили свой гражданский долг. Нет никаких негативных комментариев, все рады внести свой вклад. Нет никаких нарушений и сбоев, все критерии "золотого стандарта" общественного наблюдения по проведению данного голосования соблюдены. Дезинфекция проводится каждые два часа, организован температурный контроль, есть схема передвижения участников голосования, чтобы обеспечить разведение потоков прибывших и тех, кто уже проголосовал", - сказала она.

В Кировской области, где на каждом участке находится в среднем по два-три наблюдателя, председатель Общественной палаты региона Наталья Шедько и члены рабочей группы провели рейд соблюдения мер безопасности.

"Абсолютно на всех посещенных избирательных участках строго соблюдаются меры безопасности: на входе измерили температуру, выдали перчатки, одноразовую ручку, при входе имеется антибактериальный коврик. Наша пробная провокация - сказали, что мы только зайдем и посмотрим как все организовано - не дала результатов. Нам настоятельно рекомендовали пройти процедуру измерения температуры, обработать руки, и надеть все средства защиты", - сообщает пресс-служба общественной палаты региона по итогам рейда.

Тем не менее, наблюдатели на участках в регионе сообщают, что нередко пришедшие голосовать граждане категорически отказываются использовать средства защиты. "Государство взяло на себя обязанность обеспечить возможность безопасного голосования. Воспользоваться такой возможностью или нет - решает каждый гражданин самостоятельно. Не допустить до голосования на основании отказа надеть средства защиты нельзя", - цитирует пресс-служба Шедько.

О голосовании

Общероссийское голосование началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".