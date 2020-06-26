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ЦИК Чувашии приняла документы от четвертого кандидата на пост главы республики

Выборы пройдут 13 сентября

ТАСС, 26 июня. Кандидат от Чувашского регионального отделения партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Николай Степанов в пятницу подал документы на выборы главы республики. Об этом говорится в сообщении, распространенном ЦИК республики.

"26 июня 2020 года Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики приняла пакет документов на выдвижение в качестве кандидата на должность Главы Чувашии от Степанова Николая Алексеевича. Он выдвинут региональным отделением политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Чувашской Республике", - отмечается в сообщении.

По информации ЦИК, Степанов в настоящее время работает финансовым директором ООО "Чистый город". Он проживает в городе Чебоксары и является членом политической партии, от которой был выдвинут.

Врио главы республики Олег Николаев первым подал документы на регистрацию в качестве кандидата в Центральную избирательную комиссию Чувашии 24 июня. Он, являясь членом партии "Справедливая Россия", принял решение участвовать в выборах как самовыдвиженец. В среду ЦИК Чувашии приняла документы от второго кандидата на пост главы региона Юрия Шакеева, который также намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. 25 июня подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность главы Чувашии Сергей Матвеев, выдвинутый конференцией Чувашского регионального отделения политической партии "Патриоты России".

Государственный совет Чувашии принял решение о назначении выборов главы республики на 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Глава республики избирается сроком на пять лет.

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