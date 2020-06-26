ЦИК Чувашии приняла документы от четвертого кандидата на пост главы республики

ТАСС, 26 июня. Кандидат от Чувашского регионального отделения партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Николай Степанов в пятницу подал документы на выборы главы республики. Об этом говорится в сообщении, распространенном ЦИК республики.

"26 июня 2020 года Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики приняла пакет документов на выдвижение в качестве кандидата на должность Главы Чувашии от Степанова Николая Алексеевича. Он выдвинут региональным отделением политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Чувашской Республике", - отмечается в сообщении.

По информации ЦИК, Степанов в настоящее время работает финансовым директором ООО "Чистый город". Он проживает в городе Чебоксары и является членом политической партии, от которой был выдвинут.

Врио главы республики Олег Николаев первым подал документы на регистрацию в качестве кандидата в Центральную избирательную комиссию Чувашии 24 июня. Он, являясь членом партии "Справедливая Россия", принял решение участвовать в выборах как самовыдвиженец. В среду ЦИК Чувашии приняла документы от второго кандидата на пост главы региона Юрия Шакеева, который также намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. 25 июня подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность главы Чувашии Сергей Матвеев, выдвинутый конференцией Чувашского регионального отделения политической партии "Патриоты России".

Государственный совет Чувашии принял решение о назначении выборов главы республики на 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Глава республики избирается сроком на пять лет.