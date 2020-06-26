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Явка на онлайн-голосование по поправкам в Нижегородской области превысила 50%

Избирком подводит итоги второго дня голосования

ТАСС, 26 июня. Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ в Нижегородской области достигла 56-57%, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Глеб Никитин.

Более 1 млн москвичей и порядка 140 тыс. жителей Нижегородской области могут принять участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции России, которое началось в 10:00 25 июня и продлится до 30 июня.

"У нас под 80 тыс. проголосовало, это где-то 56-57 процентов, показатели соответствуют тем, что сказали по Москве. В целом очень большой интерес был при регистрации и сейчас в процессе голосования", - сказал Никитин.

По его словам, общая явка по региону составляет более 10%, сейчас избирком подводит итоги второго дня голосования. "Общая явка сейчас - далеко за 10%. Сейчас мы итоги соответствующие подводим", - добавил губернатор.

Как сообщили ранее ТАСС в облизбиркоме, всего в области работают 2 169 постоянных и 11 временных участковых избирательных комиссий. На каждом избирательном участке при входе находится антибактериальный коврик, участникам голосования измеряют температуру, гражданам выдают маску, перчатки и одноразовую авторучку. Наблюдатели, журналисты и члены избиркомов также находятся в масках и перчатках.

Теги
РоссияНижегородская область
Голосование по поправкам в конституцию
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