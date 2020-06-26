В СЗФО продолжается голосование по конституции

ТАСС, 26 июня. Голосование по закону о поправке в Конституцию РФ в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) второй день проходит без явных нарушений. Параллельно в регионах проходят конкурсы и викторины с ценными призами, рассказали ТАСС представители местных властей и избиркомов. Один из таких призов - автомобиль - в пятницу выиграл 97-летний житель карельского города Сегежа, ветеран Великой Отечественной войны Илья Шустров.

"В Сегеже 97-летний участник Великой Отечественной войны Шустров Илья Егорович выиграл автомобиль в лотерее, которая проводится на избирательных участках в рамках голосования по поправкам в конституцию. <…> Вручение автомобиля победителю викторины состоялось сегодня, 26 июня", - сообщили в официальной группе в соцсети "ВКонтакте" администрации Сегежского района.

Как рассказали ТАСС в районном совете ветеранов, Илья Егорович прошел всю войну, а после 50 лет из Твери переехал в Сегежу, где 25 лет проработал на целлюлозно-бумажном комбинате. В свой выигрыш ветеран не поверил даже после того, как ему вручили ключи от машины. "Но он молодец: когда машину подогнали к подъезду, он спустился, подошел к автомобилю, сел в него", - рассказала ТАСС глава администрации Сегежского района Марина Гусева, присутствовавшая при вручении приза.

В Архангельской области в преддверии дня голосования ассоциация "Некоммерческое партнерство "Центр социологических и политических исследований" также приготовила региональный конкурс, приуроченный к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в конституцию. Победители будут объявлены во время прямых эфиров на региональном телеканале "Регион 29". Главный приз - однокомнатная квартира в Архангельске.

Голосование ради стабильности

Делать свой выбор на избирательных участках в регионах продолжают руководители субъектов СЗФО. Так, в пятницу в Петрозаводске принял участие в общероссийском голосовании глава Карелии Артур Парфенчиков. Как заслуженный юрист России, Парфенчиков отметил, что придает особую важность предложенным изменения в полномочиях органов власти. Глава Карелии считает, что возможное обновление конституции станет гарантией того, что стране не придется вновь переживать "те потрясения, которые мы в том числе пережили в 1993 году, накануне принятия той конституции, в которую мы сейчас вносим очень важные <…> поправки", - сказал журналистам Парфенчиков после голосования.

В Великом Новгороде в пятницу на свой участок вместе с дочерью пришла Олимпийская чемпионка в Монреале (1976 г.) на байдарке-двойке Нина Трофимова. В беседе с корр. ТАСС Нина Трофимова пояснила, что решила не откладывать и прийти на участок, как только появилось свободное время.

"Мы прошли, проверили нас, направили, отметили на расстоянии паспорт, выдали перчатки, маски и авторучки, все как положено. <…> Спокойно, свободно, мы так и ожидали", - сказала Трофимова.

Первая явка

По итогам первого дня общероссийского голосования региональные избиркомы начали публиковать первые результаты явки. Так, в Вологодской области за 25 июня явка составила около 9%, а в Архангельской области - 4%, что в облизбиркоме объяснили началом процесса голосования.

"Со вчерашнего дня работают все избирательные участки, а их у нас 975. Я вижу, что голосование вызывает большой интерес, люди идут на избирательные участки", - привела слова председателя избиркома Вологодской области Дениса Зайцева пресс-служба областного правительства.

В Карелии на утро 26 июня проголосовали 4,29% избирателей. В Новгородской области на участки пришли 27,6 тыс. человек (всего в регионе 490,9 тыс. избирателей), в Псковской области - 46,3 тыс. человек (всего 528,5 тыс.), в Ненецком автономном округе - более 1,6 тыс. (34 тыс.), в Республике Коми - 58,2 тыс. (661,5 тыс.), а в Калининградской области - 47,5 тыс. человек (809,1 тыс.). В Мурманской области в первый день свой выбор по закону о поправке в конституцию сделали 38,9 тыс. избирателей (588,6 тыс.), при этом во всех регионах никаких нарушений за это время зафиксировано не было.

"Были звонки в ситуационный центр Общественной палаты региона, но в основном люди уточняли адреса участков и как во время голосования будут обеспечены меры профилактики коронавируса. За вчерашний день на участках в нашем регионе отработало 438 наблюдателей", - сообщила ТАСС руководитель рабочей группы по общественному контролю Мурманской области, член Общественной палаты РФ Юлия Величко.