Все главы регионов СКФО приняли участие в голосовании по поправкам к конституции

ТАСС, 27 июня. Все главы регионов Северо-Кавказского федерального округа приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. В субботу на избирательные участки пошли главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков, Дагестана Владимир Васильев и Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Васильев после голосования напомнил, что действующая конституция принималась после распада Советского Союза. Глава региона отметил, что ждал нынешних поправок, поскольку "написав тогда (при принятии конституции - прим. ТАСС), что мы социальное государство, мы не написали, как это обеспечивается". "В условиях пандемии коронавируса все решения президента были направлены на то, что бы помочь людям, конституция же этого не предусматривает, не прописано четко право жителей гор и столиц на одинаковое медицинское обслуживание. Те предложения, которые инициировал президент, предлагают это как один из наиболее важных", - подчеркнул Васильев.

На избирательный участок №123 города Нальчика глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пришел вместе с супругой. "Каждый гражданин Российской Федерации должен понимать свою сопричастность в судьбоносных вопросах для государства, сегодня это право предоставлено, и мы должны его реализовать в полной мере. Пришел и обозначил свою позицию по данному вопросу, проголосовал за будущее нашей страны, за будущее Кабардино-Балкарской Республики, за будущее наших детей", - сказал Коков, после того как опустил бюллетень в урну.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов также проголосовал на избирательном участке по месту жительства. Он отметил, что на участке соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы, что важно с точки зрения обеспечения безопасности процедуры голосования, так как эпидситуация в регионе по-прежнему остается непростой.

"Пришел сегодня вместе с детьми, потому что считаю очень важным, чтобы они тоже почувствовали свою причастность к историческому событию - ведь сегодня, голосуя за предложенные поправки, мы отдаем свои голоса за стабильное и защищенное будущее наших детей, следующих поколений россиян", - написал он в своей странице в Instagram.

Ранее в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие главы Чечни Рамзан Кадыров, Северной Осетии Вячеслав Битаров, Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и Ставропольского края Владимир Владимиров.

О голосовании

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.