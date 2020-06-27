Жители Ямала проявляют наибольшую активность в УрФО в голосовании по конституции

ТАСС, 27 июня. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по итогам двух дней стали лидерами в Уральском федеральном округе (УрФО) по явке на голосование по поправкам к Конституции РФ. По данным ЦИК, в регионе уже проголосовали 29% избирателей (100 232 человек), сообщили ТАСС в окружной избирательной комиссии.

Явка по УрФО в целом на 26 июня, по данным ЦИК, составила около 18% с учетом данных по общему количеству избирателей, предоставленных областными избирательными комиссиями, проголосовали 1,6 млн человек. На Урале зарегистрировано порядка 9 млн избирателей.

Активно и с соблюдением мер безопасности

В пресс-службе избиркома Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ТАСС сообщили, что население активно участвует в голосовании. "Много людей, которые изъявили желание проголосовать на дому - таких заявок у нас уже порядка 100 тыс.", - пояснили там. Из районов лидирует Тазовский - с учетом досрочного голосования в труднодоступной местности проголосовали уже более 50% избирателей.

Отмечает активность избирателей и председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас, который также обратил внимание на соблюдение всех эпидемиологических норм на участках. "Логика семидневного процесса голосования в том, чтобы минимизировать пиковые нагрузки. Поэтому в первый день голосования я пришел на участок ровно в 16:00 (14:00 мск). Когда я голосовал, я был на участке один. При этом соблюдались все нормы, делали бесконтактное измерение температуры, были открыты окна для проветривания. После разговора с председателем участковой комиссии я обратил внимание, что бюллетеней в ящике много: мне сказали, что я примерно в пятом десятке пришел", - сообщил председатель. Нарушений при голосовании в Челябинской области, по словам Обертаса, на данный момент нет.

В Курганской области процесс голосования по поправкам идет "достаточно хорошо", считает член Общественной палаты РФ Валерий Яхонтов. Он сообщил журналистам, что Общественная палата уже успела помочь целой группе пенсионеров подать заявки на голосование на дому в связи с их плохим самочувствием из-за перемен погоды, рассказал Яхонтов, назвав такую работу особенностями региона. А председатель регионального избиркома области Валерий Самокрутов добавил, что нештатных ситуаций за дни голосования зафиксировано не было.

Технологии и игры

В округе активно используются современные технологии обеспечения голосования и повышения активности граждан. Так, председатель областной избирательно комиссии Тюменской области Игорь Халин ранее сообщал, что в областном центре видеонаблюдение обеспечено на всех 286 избирательных участках Тюмени, там же установлено 114 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Всего на обеспечение безопасности выделено более 105 млн рублей, 7,5 тыс. членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей прошли тестирование на коронавирусную инфекцию.

А для знакомства населения с поправками в Югре разработали настольную игру. Как сообщил генеральный директор Центра гражданских и социальных инициатив региона Яков Самохвалов в своем Instagram, в ходе игры которой можно узнать о вносимых поправках, а также о том, какую пользу для жителей они несут. "Мы разработали настольную игру. Бросаешь кубик, двигаешь фишки, выполняешь задания, узнаешь много интересного. Отлично можно время провести в кругу семьи за ней в эту дождливую самоизоляцию", - написал он.

Летчики и губернаторы

На третий день голосования выразить свое мнение пришел губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что каждый человек любого возраста, образования и профессии найдет среди поправок в конституции ту, которая ему наиболее близка и понятна. "Но я считаю, что их нужно рассматривать в комплексе <...> Долг каждого человека, кто имеет право проголосовать, прийти в эти дни и выразить свою позицию", - написал Моор в своем Instagram.

Председатель законодательного собрания области Владимир Мякуш проголосовал 26 июня. В пресс-службе заксобрания рассказали, что он пришел на участок рано утром. "Как представитель рабочей группы по поправкам к конституции я считаю, что самое главное - обеспечить прозрачность и легитимность процедуры, чтобы ни у кого не возникло повода усомниться в результатах голосования", - сказал Мякуш после процедуры голосования.

В тот же день на Ямале проголосовали и летчики, перевозившие эковзвод Центрального военного округа: восемь человек летного и 15 человек инженерно-технического состава вертолетов Ми-26 и Ми-8. Военные обеспечивают транспортировку личного состава и специального оборудования экологического взвода на мыс Марре-Сале на Ямале. "Голосование прошло на вертолетной площадке аэропорта Бованенково. Выездной участок для голосования предоставила Территориальная избирательная комиссия Ямальского района", - говорится в сообщении пресс-службы ЦВО. А 27 июня проголосовал и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, отметив, что процесс организован с максимальными требованиями к безопасности на период пандемии.