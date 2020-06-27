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Компартия соцсправедливости выдвинула главу профсоюза на выборы главы Калужской области

Александр Абросимов также вошел в списки кандидатов на выборы заксобрания региона и Городской Думы Калуги

ТАСС, 27 июня. Региональное отделение Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) поддержит руководителя Штаба защиты прав трудящихся Александра Абросимова на выборах губернатора Калужской области в сентябре 2020 года. Об этом сообщили в субботу в группе штаба в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня, 27 июня, на конференции регионального отделения Коммунистической Партии Социальной Справедливости (КПСС) в Калужской области принято решение о выдвижении на выборы губернатора Калужской области известного профсоюзного деятеля, руководителя Штаба защиты прав трудящихся Александра Абросимова", - говорится в сообщении.

Абросимов также вошел в списки кандидатов на выборы законодательного Собрания Калужской области и Городской Думы Калуги, отмечается в сообщении.

Абросимов является председателем первичной профсоюзной организация АСМ "Фольксваген Груп Рус". В июне он возглавил Штаб защиты прав трудящихся, который создан на базе профсоюзного движения и включает представителей профсоюзов и работников крупнейших предприятий региона.

Ранее региональное отделение "Единой России" в Калужской области поддержало кандидатуру врио главы региона Владислава Шапши на выборах, отделение Партии роста в Калужской области поддержало - начальника управления по работе с персоналом транспортной компании "СТ-Групп" Елены Ефановой.

Выборы губернатора Калужской области пройдут 13 сентября 2020 года. В феврале в отставку ушел Анатолий Артамонов, возглавлявший регион почти 20 лет. Временно исполняющим обязанности главы области президент России Владимир Путин назначил мэра Обнинска Владислава Шапшу.

Теги
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