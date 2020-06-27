Компартия соцсправедливости выдвинула главу профсоюза на выборы главы Калужской области

ТАСС, 27 июня. Региональное отделение Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) поддержит руководителя Штаба защиты прав трудящихся Александра Абросимова на выборах губернатора Калужской области в сентябре 2020 года. Об этом сообщили в субботу в группе штаба в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня, 27 июня, на конференции регионального отделения Коммунистической Партии Социальной Справедливости (КПСС) в Калужской области принято решение о выдвижении на выборы губернатора Калужской области известного профсоюзного деятеля, руководителя Штаба защиты прав трудящихся Александра Абросимова", - говорится в сообщении.

Абросимов также вошел в списки кандидатов на выборы законодательного Собрания Калужской области и Городской Думы Калуги, отмечается в сообщении.

Абросимов является председателем первичной профсоюзной организация АСМ "Фольксваген Груп Рус". В июне он возглавил Штаб защиты прав трудящихся, который создан на базе профсоюзного движения и включает представителей профсоюзов и работников крупнейших предприятий региона.

Ранее региональное отделение "Единой России" в Калужской области поддержало кандидатуру врио главы региона Владислава Шапши на выборах, отделение Партии роста в Калужской области поддержало - начальника управления по работе с персоналом транспортной компании "СТ-Групп" Елены Ефановой.

Выборы губернатора Калужской области пройдут 13 сентября 2020 года. В феврале в отставку ушел Анатолий Артамонов, возглавлявший регион почти 20 лет. Временно исполняющим обязанности главы области президент России Владимир Путин назначил мэра Обнинска Владислава Шапшу.