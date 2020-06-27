Жители Тамбовской области активнее всех в ЦФО голосуют по поправкам к конституции

ТАСС, 27 июня. Около трети жителей Тамбовской области уже успели проголосовать по поправкам к конституции, это самый высокий результат в Центральном федеральном округе (за исключением Москвы и Московской области). Наименьшую активность демонстрируют избиратели из Костромской и Владимирской областей, следует из информации, размещенной в субботу на сайте ЦИК.

Всего, по данным 1 января, в регионах ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) зарегистрировано более 15,5 млн избирателей, явка на 26 июня составила около 20%.

Активные регионы

В Тамбовской области, где по итогам двух дней голосования высказаться по вопросу внесения поправок успели около трети избирателей. Как передает корреспондент ТАСС, люди приходят в участковые комиссии целыми семьями, при этом члены УИК следят за тем, чтобы соблюдались все меры социальной дистанции.

"В будни мы работаем, не имели возможности прийти проголосовать, а сегодня проснулись и пришли всей семьей сюда. Перед этим очень внимательно ознакомились со всеми поправками и пояснениями к ним, так что это, как мы считаем, осознанный выбор", - рассказал ТАСС Дмитрий Панов, пришедший в субботу на участок с супругой и двумя детьми.

Среди активно голосующих регионов в округе - также Брянская и Тульская области, где проголосовало около четверти избирателей. Информации о нарушениях при голосовании в этих регионах не поступало.

Низкая явка

Избиратели в Костромской области пока демонстрируют самую низкую явку в округе - за два дня проголосовало около 11% человек. Организаторы голосования отмечают, что предприняли беспрецедентные меры безопасности: на всех 552 участках для проведения общероссийского голосования размещены дезинфицирующие коврики, организованы пункты температурного контроля, имеются средства индивидуальной защиты, обеспечено бесконтактное передвижение граждан по УИКам.

Во Владимирской области явка, по последним данным, составила около 13%. Члены комиссий нацелены на то, чтобы сделать голосование максимально удобным для жителей. Так известная музейщица, Герой труда России, 89-летняя Алиса Аксенова решила отдать свой голос, пригласив членов комиссии домой. А староста Сувороцкого в Суздальском районе по просьбе односельчан обратился в комиссию организовать голосование в населенном пункте, несмотря на отсутствие там стационарного помещения.

"Староста по просьбе жителей обратился в комиссию, потому что ехать до стационарного участка им далековато, несколько километров. Мы согласовали время, участковая комиссия предупредила людей заранее. Был установлен шатер, переносной ящик и все необходимые атрибуты. Голосование шло с 11:00 до 15:00, люди шли активно", - рассказала ТАСС председатель ТИК Суздальского района Ирина Логинова.

Полиция борется с фейками

На данный момент областные комиссии не сообщали о серьезных нарушениях при проведении голосования. Самый серьезный инцидент, о котором стало известно, произошел в Шуе Ивановской области, где полиция возбудила дело об административном правонарушении после публикации аудиозаписи с недостоверной информацией о вскрытии урн с бюллетенями для фальсификации результатов голосования. Кроме того, председатель Облизбиркома обратилась в полицию с просьбой проверить факт давления на членов избирательных комиссий в связи с угрозами, озвученными на аудиозаписи.

"Установлено, что вскрывались только переносные урны после голосования для перенесения бюллетеней в сейф-пакеты. Это соответствует порядку общероссийского голосования и не является нарушением. В данной части информация является фейком. Поэтому возбуждено дело об административном правонарушении за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ)", - сообщается на странице облизбиркома "ВКонтакте".

Также ТИК Приволжского района Ивановской области обратился в полицию в связи с фейковой новостью о принуждении к голосованию сотрудников психоневрологического интерната.